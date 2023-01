Kapitein Cristiano Ronaldo luistert competitiedebuut bij Saudische Al Nassr op met overwinning, Portugees bezorgt tegenstander meteen nachtmerries

Cristiano Ronaldo won nipt tijdens zijn competitiedebuut bij Al Nassr tegen Al-Ettifaq op de veertiende speeldag van de Saudische Premier League. Het werd 1-0 in Riyad.

Anderson Talisca liet net voorbij het halfuur het enige doelpunt van de partij noteren. Ronaldo droeg de aanvoerdersband in het winnende kamp en speelde 90 minuten mee. Daarin liet de Portugees zien waar hij tot toe in staat is.

Al Nassr wipt met 33 punten opnieuw over Al-Hilal naar de leiding op het hoogste niveau in Saoedi-Arabië.