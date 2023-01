Scott Parker streng voor eigen spelers nadat eerste driepunter weer uitblijft: “Niet het team waarmee ik geassocieerd wil worden”

“De eerste helft was niet aanvaardbaar”, was Club-coach Scott Parker streng voor zijn team voor de camera’s van Eleven. “We toonden niet de minste intensiteit en verloren onze duels. Dat is niet het team waarmee ik geassocieerd wil worden. Ook de fans niet. De tweede helft was véél beter. Daarvoor verdient het team wel complimenten. We wonnen duels en creëerden veel kansen. Maar over het algemeen overheerst de ontgoocheling. In de tweede helft heb ik dingen gezien die ik altijd wil zien. Hopelijk hoort dat bij het leerproces en zullen de spelers dat ook beseffen.”

Hoe gaat Parker deze situatie proberen om te keren? “Werken. Hard werken en elke dag opnieuw duidelijk maken aan mijn spelers wat ik van hen verwacht en waarvoor ik sta. Dit was te zwak. Ik ben hier nog maar 2,5 weken dus ben ik nog steeds nieuw voor de spelers. Natuurlijk willen we resultaten boeken. Dat willen de fans ook. Maar ik herhaal het nog eens: nog belangrijker dan de drie punten is voor mij hoe ons team zich presenteert. Hoe we de club vertegenwoordigen en hoe we de fans vertegenwoordigen. Als dat goed zit gaan we sowieso wedstrijden winnen.”

Maar intussen wachten de fans al zeven wedstrijden op een zege. “Natuurlijk, ik wacht daar ook op. Ik begrijp de frustratie van de fans. Maar ze waren geweldig vandaag. Dankzij hen kwamen we terug in de wedstrijd. Ze sleurden ons erdoor. De fans begrijpen de situatie waarin we ons vandaag bevinden. Ze zijn ook wanhopig, net als mij en de spelers. Maar ze zagen tijdens de tweede helft wel een team waarmee ze zich kunnen vereenzelvigen. En dat is nu misschien nog belangrijker.”

“Juiste mentaliteit in tweede helft”

“Ik denk dat we in de eerste helft niet goed genoeg waren, niet scherp genoeg waren”, begon Hans Vanaken zijn verhaal. “Ook niet in de duels. Tweede helft was iets helemaal anders. Denk dat we er veel vuur en energie in gegooid hebben. Daardoor kwamen we ook in de wedstrijd. Mede door die goal voor de rust. Dat gaf ons ook weer hoop en vertrouwen. Tweede helft was gewoon goed. Daarom hadden we moeten winnen.”

Trainer Parker had zijn team tijdens de rust bijgestuurd, gaf Vanaken aan. “Meer durven, meer voetballen en meer agressie tonen. Volgens mij hebben we dat ook getoond na de pauze, alleen is het jammer dat we die 3-2 niet meer kunnen maken. Zeker omdat we met het juiste plan naar buiten kwamen en de juiste mentaliteit toonden. Die 3-2 had ons misschien het vertrouwen voor de komende weken kunnen geven. Tegen Zulte Waregem willen niet alleen de fans de drie punten, iedereen rond Club Brugge wil die. Het wordt ook tijd dat we die pakken. We werken er heel hard voor.”