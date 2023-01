Noorwegen: “180.000 doden en gewonden aan Russische kant, 100.000 aan Oekraïense zijde”

Na bijna een jaar van gevechten heeft de oorlog in Oekraïne bijna 180.000 doden of gewonden geëist in de gelederen van het Russische leger, en 100.000 aan Oekraïense zijde. Daarin zijn 30.000 gedode burgers niet meegerekend. Dat blijkt uit schattingen die de Noorse legerleider zondag heeft gegeven.

“De Russische verliezen beginnen in de buurt te komen van ongeveer 180.000 dode of gewonde soldaten” zei de Noorse stafchef Eirik Kristoffersen in een interview met TV2, zonder de bron van deze cijfers te specificeren. “Bij de Oekraïners zijn waarschijnlijk meer dan 100.000 doden of gewonden te betreuren. Bovendien zijn er in Oekraïne ongeveer 30.000 burgers omgekomen in deze vreselijke oorlog,” voegde de Noorse generaal eraan toe.

Rusland en Oekraïne geven al maanden geen betrouwbare cijfers over het aantal slachtoffers. In november zei de Amerikaanse legerleider Mark Milley nog dat het Russische leger meer dan 100.000 doden of gewonden had geleden, met een “waarschijnlijk” vergelijkbare tol aan Oekraïense zijde. Ook deze cijfers konden niet onafhankelijk worden gecontroleerd. “Ondanks de zware verliezen is Rusland in staat om de oorlog nog geruime tijd voort te zetten”, zei de Noorse stafchef zondag nog, verwijzend naar de mobilisatie- en wapenproductiecapaciteit van Moskou.

De Noorse generaal riep ook op tot een snelle levering van gevechtstanks aan Oekraïne, een kwestie die tot dusver vooral door Duitsland werd tegengehouden. “Als ze in de winter in het offensief gaan, hebben ze die snel nodig”, zei Eirik Kristoffersen tegen TV2. Ondanks dringende oproepen van Oekraïne en verschillende Europese landen heeft Berlijn vrijdag geweigerd Kiev zijn Leopard-tanks te leveren.