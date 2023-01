Antwerp klaar voor zware weken na nieuwe glansprestatie tegen Standard: “Het mooiste voetbal van België?”

Antwerp heeft Standard met overtuigende 4-1-cijfers over de knie gelegd. Met die stand kwamen de bezoekers zelfs nog goed weg, want de troepen van Mark van Bommel waren heer en meester. “Het mooiste voetbal van België? Ik vind het mooi om te zien, de rest moeten jullie zelf beslissen.”

LEES OOK. Antwerp toont zich klasse te sterk en maakt vlot komaf met Standard in doelpuntrijke wedstrijd

Het gaat vlot voor Antwerp in 2023. Behalve een uitschuiver tegen het sterke Union – geen schande- waren er ruime zeges tegen Genk in de beker en tegen Gent en KV Oostende in de competitie. En nu dus ook tegen Standard. Ritchie De Laet blijft in vorm, net als Muja. Jelle Bataille mocht nog eens starten en gaf meteen een assist, de jonge Vermeeren blijft een revelatie op het middenveld, Calvin Stengs blijft het goed doen in zijn centrale rol en Vincent Janssen, die blijft maar scoren.

En dat hebben de Rouches geweten. Na de 4-0-pandoering in de Croky Cup een maand geleden toonde Antwerp zich ook dit keer meer dan een klasse te sterk. “Of dit een van onze beste wedstrijden dit seizoen was? Een van de, ja”, zei een tevreden coach Mark van Bommel. “Mooi dat jullie dat ook zien, maar zo hebben we er de laatste tijd nog al gespeeld.” Of Antwerp op dit moment het mooiste voetbal van België speelt, was dan weer een brug te ver voor Van Bommel. “Ik vind het heel mooi om te zien, de rest mogen jullie beslissen.”

© Isosport

Antwerp overvleugelde Standard dus bij momenten en dat leverde mooie doelpunten op. Na zeven minuten liep Bataille goed in de rug van de Standard-defensie. Hij vond met zijn voorzet Janssen, die overhoeks voorbij Bodart kopte. 1-0 en het dertiende competitiedoelpunt al voor de Nederlander. Op het middenveld won de 17-jarige Vermeeren intussen het duel der jonkies van de eveneens 17-jarige Canak. Uitglijden van die laatste lag aan de basis van de 2-0. Antwerp veroverde de bal en Muja, Balikwisha, Ekkelenkamp en Stengs stormden naar voor. Muja was uiteindelijk de afwerker van dienst. “Als je de tweede goal op Instagram of Twitter zet, heb je in een mum van tijd veel clicks dankzij de manier waarop we die uitgespeeld hebben”, glunderde Van Bommel. “De manier waarop we begonnen, de intensiteit van het druk zetten, het balbezit en het verplaatsen van de bal.” Van Bommel was duidelijk onder de indruk van zijn eigen ploeg.

Twee minuten spannend

Even later trapte De Laet de 3-0 tegen de netten na een corner, maar scheidsrechter Jan Boterberg had de fase al afgefloten na een fout van Balikwisha op Donnum. In de herhaling was echter duidelijk te zien dat het omgekeerd was en Antwerp dus een penalty verdiende, maar de VAR gaf geen krimp. Plots stond het zelfs 2-1, want bij een vrije trap aan de overkant vond Zinckernagel Laifis voor doel. Die legde goed af voor Alzate, Butez was geklopt. Standard zat zo weer in de wedstrijd, al duurde dat bijzonder kort. Bij de eerstvolgende corner stond het immers alweer 3-1. Met dank aan een kopbalowngoal van Bokadi. Het Antwerp-publiek genoot. In de tweede helft prikte Stengs de 4-1 tegen netten, maar die werd afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel van Balikwisha. Diezelfde Stengs claimde in de tweede helft nog een penalty, maar kreeg die niet van Boterberg. Dan maakte Janssen er maar 4-1 van in het slot.

© Isosport

En Van Bommel glunderde voort. “De spelvreugde van mijn jongens is misschien wel nog het belangrijkste. Die spat ervan af. Dat is mooi om te zien als coach, als je daar zit. Ze voetballen op een manier waarop ik zelf graag speelde.” Het mag duidelijk zijn: dit Antwerp is klaar voor de komende zware weken, naar Anderlecht, in de beker tegen Union, thuis tegen Club Brugge en naar Genk. “Deze groep wordt alleen maar hechter, ondanks de vele blessures.”