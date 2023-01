“Duitsland bereid Polen toestemming te geven voor levering Leopard-tanks aan Oekraïne”

“Als het ons gevraagd wordt, zouden we ons er niet tegen verzetten”, zei de minister van de Groene Partij, die in een coalitie met de sociaaldemocraten van Olaf Scholz regeert. “Voorlopig is de vraag niet gesteld door Polen, dat een officieel verzoek moet indienen bij Berlijn”, zei de minister, in Parijs geïnterviewd door de Franse zender LCI.

In een interview met de Duitse tv-zender ARD liet de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius quasi tezelfdertijd optekenen dat “de beslissing van veel factoren afhangt en genomen wordt door de kanselier”.

LEES OOK. En toen stond Boris Johnson ineens in Kiev: “Hoe sneller Poetin faalt, hoe beter voor de hele wereld”

Duitsland komt alsmaar meer onder druk te staan om het licht op groen te zetten voor de levering van Leopard-tanks. Omdat die van Duitse makelij zijn, moet Duitsland zijn fiat geven voor de levering. De Poolse premier Mateusz Morawiecki had zondag bij het Poolse persagentschap PAP laten optekenen dat hij desnoods zonder Duits akkoord tanks zou leveren. “We zullen niet werkloos toekijken hoe Oekraïne doodbloedt”, klonk het. “Oekraïne en Europa moeten deze oorlog winnen - met of zonder Duitsland.”

Als er met Duitsland geen akkoord gevonden kan worden, dan zal Polen met andere landen een “kleinere coalitie” smeden. Deze landen zouden dan - zonder Duits fiat - Leopard-tanks aan Oekraïne leveren.

LEES OOK. Oekraïne krijgt verhoopte tanks (nog) niet: “Vrees dat ze Krim binnenvallen en Rusland in overdrive gaat” (+)

De Duitsers zeiden vrijdag tijdens een bijeenkomst met andere NAVO-landen op de Amerikaanse luchtmachtbasis in Ramstein in West-Duitsland dat ze zelf nog geen besluit hadden genomen over het leveren van hun Leopard-tanks. Die zijn volgens Kiev van vitaal belang voor de herovering van door Rusland veroverd gebied.

Duitsland had tot nu toe ook geweigerd om toestemming te geven aan andere landen, zoals Polen, om hun Leopards te exporteren. Veel Duitsers vrezen dat het sturen van zware wapens die ook voor de aanval geschikt zijn, zoals de Leopards, Rusland provoceren en tot escalatie van de oorlog leidt.