Simon Mignolet moet zevende match zonder zege doorspoelen met Gouden Schoen: “Zeker ben ik nog niet”

Zonder ongelukken krijg Simon Mignolet woensdag de Gouden Schoen overhandigd, al is de doelman daar naar eigen zeggen nog niet helemaal zeker van. “Kijk: ik heb dat niet zelf in handen. Ik hoop natuurlijk wel dat mensen op mij gestemd hebben”, aldus Mignolet. “Moest het lukken, dan kom ik in een illuster rijtje terecht. Het zou alleszins een grote eer zijn.” Het is namelijk 33 jaar geleden dat een doelman, toen Jean-Marie Pfaff, de schoen nog eens won.

Maar ondertussen kan de doelman niet om de slechte periode bij Club Brugge heen. “2022 was prachtig voor mij en de club, maar 2023 begint moeilijk”, weet de doelman ook. “Onze eerste helft was niet waardig voor Club Brugge. De trainer heeft dan zijn werk gedaan tijdens de rust. Wanneer we zijn hand gaan zien? Die zag je tijdens de tweede helft al, want toen liep het stukken beter. Het zit momenteel echt niet mee voor ons. Dat zag je ook bij die twee tegengoals. We mogen nu geen grote voorspellingen doen op de lange termijn, maar moeten nu vooral hard werken om nog eens te kunnen winnen.”