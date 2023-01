Andreas Skov Olsen (bijna) de reddende engel voor sputterend Club Brugge: “Moeilijke maand achter de rug”

In minuut 46 vierde Andreas Skov Olsen zijn terugkeer na een vervelende heupblessure. De Deen had onmiddellijk impact: met een goal en een afgedwongen rode kaart bij Charleroi zorgde hij bijna nog voor een zege. “

Voor de rust was het helemaal niet goed genoeg”, zuchtte Skov Olsen. “Het loopt momenteel nog niet zoals we zouden willen. Waarom niet? Dat is moeilijk te zeggen. Het zit soms tussen de oren, terwijl we als ploeg op dat veld moeten stappen en ons gewoon moeten amuseren. Zoals vorig seizoen. De trainer heeft zich tijdens de rust kwaad gemaakt. Hij heeft toen de puntjes op de i gezet, en dat zag je aan de ploeg na de rust.”

Skov Olsen voelt zich naar eigen zeggen beter. “Ik heb een moeilijke maand achter de rug, maar nu gaat het opnieuw beter. We hebben zo snel mogelijk een zege nodig. Dat zou ongelofelijk deugd doen. We moeten dringend het échte Club Brugge tonen.”