Pijnlijk: Club Brugge bezig aan slechtste seizoen in zestien (!) jaar, meer dan 7.000 abonnees kwamen niet opdagen tegen Charleroi

De twijfels worden steeds groter bij Club Brugge. Na opnieuw pijnlijk puntenverlies tegen Charleroi (2-2) kon blauw-zwart nu al zeven competitiewedstrijden op rij niet meer winnen. Na 22 speeldagen blijft Club steken op tien zeges, 37 punten en een vijfde plaats. Het is al van 2006-2007 geleden dat het zo weinig zeges telde in deze fase van de competitie. En misschien nog zorgwekkender: zondagavond kwamen meer dan 7.000 abonnees niet opdagen in het Jan Breydelstadion.

De cijfers van dit Club Brugge ogen steeds pijnlijker: 37 op 66 en een vijfde plaats. Dat is het laagste puntenaantal na 22 speeldagen sinds 2010-11, toen ze er amper 36 hadden. En ook toen stond Club pas vijfde in het klassement. De trainer was op dat moment Adrie Koster en de Nederlander mocht ook aanblijven tot het einde van het seizoen. Club schoof dat jaar nog slechts één plaatsje op en eindigde de competitie als vierde.

© BELGA

In 2010-11 had Club met Koster wel al elf competitiezeges behaald na 22 speeldagen. Nu heeft Club er nog maar tien. Dat is het laagste aantal sinds 2006-07, toen eerst Emilio Ferrera en later Cedomir Janevski aan het roer stonden. Ferrera werd na negentien speeldagen ontslagen en vervangen door Janevski, maar beterschap kwam er onder de Macedoniër niet, want Club eindigde dat jaar zelfs pas zesde.

Nog geen 17.000 fans

De Club-fans beleefden dit seizoen in de competitie nog maar weinig plezier en dat is ook duidelijk te merken aan de toeschouwersaantallen. Blauw-zwart telt op papier 24.000 abonnees, maar zondagavond kwamen er maar 16.713 fans opdagen, ofwel bijna 7.287 fans mensen met een seizoenskaart die thuis bleven. Enkel thuis tegen STVV, op een woensdagavond nota bene, kwamen er dit seizoen minder Club-fans naar de match kijken.

© Isosport

Het barkoude weer en een tegenstander die niet zo sexy oogt, zullen daar ongetwijfeld mee te maken hebben, maar ook het feit dat het momenteel niet draait voor Parker en co. heeft dus een impact op de tribunes. Ter vergelijking: tegen Anderlecht vorige week was Jan Breydel nog volledig uitverkocht.