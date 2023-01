Bijna één op de zeven slachtoffers van seksueel geweld is jonger dan 12 jaar

Van alle slachtoffers die in de eerste vijf maanden van 2022 aanklopten bij een Zorgcentrum na Seksueel Geweld was 13,5 procent jonger dan 12 jaar. “Ik ben oprecht geschokt”, zegt vicepremier Petra De Sutter (Groen). “Het ergste is dat allicht vele jonge slachtoffers niet eens de weg vinden naar het zorgcentrum.”

In zeven ziekenhuizen in ons land zijn er Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG), waar slachtoffers worden opgevangen en geholpen om het trauma te verwerken. Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke kansen en Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo), die maandag samen met De Sutter het ZSG van Gent bezoekt, opent er dit jaar drie nieuwe in Genk, Aarlen en Namen.

Uit cijfers van de ZSG’s van januari tot en met mei vorig jaar blijkt dat 13,5 procent, bijna één op de zeven, van de slachtoffers van seksueel geweld jonger is dan 12 jaar. Voor heel 2021 was dat nog 11 procent. “Dit doet me naar adem happen”, zegt De Sutter.

In het UZ Gent kreeg het Zorgcentrum vorig jaar in totaal 589 slachtoffers over de vloer. Dat zijn er 46 meer dan het jaar ervoor. Nooit eerder waren er zoveel aanmeldingen. “Negen op de tien van de slachtoffers die zich aanmelden zijn vrouw”, zegt De Sutter, zelf jarenlang actief als vrouwenarts in het UZ Gent.

Eén op de drie slachtoffers in Gent was minderjarig. “Bij seksueel geweld bij minderjarigen is nog vaker dan bij volwassenen de dader vaak en opvallend genoeg iemand die ze kennen: in meer dan zeven op de tien gevallen gaat het over een familielid, een kennis of een (ex-)partner”, luidt het bij het ZSG Gent.