Heel Pakistan zit zonder elektriciteit

Een storing in het Pakistaanse elektriciteitsnet heeft het hele land maandagochtend in het donker gezet. “Het hele land zit zonder elektriciteit door een plotse daling van de frequentie van het transmissienet, met als gevolg een grootschalige storing”, laat het ministerie van Energie maandagochtend vroeg weten. “De onderhoudswerkzaamheden vorderen snel”, klinkt het nog, maar het duurt zeker twaalf uur vooraleer heel het land weer elektriciteit heeft.

Aan Pakistaanse media legde minister van Energie Khurram Dastagir uit dat de stroomproductie tegenwoordig ‘s nachts wordt stilgelegd omdat er in de winter minder vraag is. “Maar toen de systemen deze ochtend werden aangezet, werden in het zuiden van het land frequentievariaties en spanningsschommelingen vastgesteld”, zei Dastagir. Op sociale media houden sommigen de regering van premier Shehbaz Sharif verantwoordelijk voor de storing. De hashtag #poweroutage is er trending.

De elektriciteit valt in Pakistan wel vaker uit, maar deze storing is een van de ergste in jaren. Pakistan zit in financieel slechte papieren, door een snel slinkende reserves aan buitenlandse deviezen, de verwoestende overstromingen van vorig jaar en de wereldwijde economische vertraging.

