Bestuurder rijdt met 204 kilometer per uur op kustbaan, en wordt gevat door politie

Bij een controleactie zaterdagnacht controleerde de politie van politiezone Bredene/De Haan 132 bestuurders op alcohol- en/of drugsgebruik. Een bestuurder had te veel alcohol genuttigd en zag zijn rijbewijs voor de duur van 3 uur ingehouden. Een andere bestuurder legde een positieve speekseltest af en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. In een voertuig werd ook een 38-jarige Bruggeling aangetroffen die geseind stond met diverse bevelen tot gevangenneming. Hij werd overgebracht naar de gevangenis.

De hoofdvogel werd echter afgeschoten door een 47-jarige bestuurder uit Oostende. Een patrouille in een semi-anoniem voertuig merkte op de Koninklijke Baan een Audi A3 op die gevaarlijk rijgedrag vertoonde en er vervolgens aan extreem hoge snelheid vandoor ging. Tijdens het narijden kon de ploeg vaststellen dat het voertuig een snelheid haalde van maar liefst 204 kilometer per uur. De maximumsnelheid is er echter 70 kilometer per uur.

De politie kon de bestuurder echter aan de kant zetten en werd aan een controle onderworpen. De Oostendenaar legde een positieve ademtest en een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd dan ook onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en hij al het op een later tijdstip mogen uitleggen aan de rechter.