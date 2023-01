Euro stijgt naar hoogste peil sinds april

De euro is gestegen naar het hoogste niveau sinds april vorig jaar. De Europese eenheidsmunt noteert maandagochtend aan 1,0892 dollar, even werd zelfs boven de 1,09 dollar gekoerst.

In september was de euro nog naar 0,9536 dollar gezakt, uit vrees voor een zware recessie door de Russische inval in Oekraïne. Intussen zijn de prognoses over de Europese economie wat opgeklaard. Bovendien blijft de Europese Centrale Bank signalen uitsturen dat het rentebeleid in de strijd tegen de hoge inflatie ongewijzigd blijft.