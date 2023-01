Maand na winterslaap nog geen teken van leven van Chinese robotjeep op Mars

Een maand nadat verwacht werd dat de Chinese robotjeep Zhurong uit zijn winterslaap zou komen, is er nog geen teken van leven gekomen vanop Mars. Experts willen de hoop nog niet opgeven dat de rover toch weer actief wordt.

Het Chinese ruimtevaartagentschap sprak zich nog niet uit over de status van Zhurong, maar in de staatsmedia worden berichten over problemen met de rover afgedaan als “opgeklopt”. De negatieve berichtgeving zou politiek gemotiveerd zijn, en zou een manier zijn om de vooruitgang van het Chinese ruimtevaartprogramma “te ondermijnen”.

De Marsjeep rolde op 22 mei 2021 van het landingsplatform op de rode planeet. China was hiermee het eerste land dat erin slaagde om, in zijn allereerste Marsmissie, in een baan rond Mars te komen, er te landen en een landvoertuig te ontplooien.

Maar nu wordt gevreesd dat Zhurong de zware zandstormen niet heeft overleefd, omdat er te veel zand op de zonnezeilen terecht is gekomen. “Het zou niet verrassend zijn als de rover niet uit zijn slaapstand geraakt. Hij werkt namelijk op zonne-energie, en er is een lange geschiedenis van landers en rovers op Mars die op zonne-energie werken en geen energie meer hadden”, legt David Flannery, van de Queensland University of Technology, uit aan het vakblad Nature. Flannery maakt deel uit van het team achter de Amerikaanse Marsjeep Perseverance.

Andere experten blijven optimistisch, en verwachten dat de temperaturen toch nog stijgen en de zonnecellen zo alsnog genoeg zon zouden kunnen opnemen. “Het is te vroeg om nu al te zeggen dat er iets niet werkt”, aldus Baptiste Chide, wetenschapper bij het Los Alamos National Laboratory. Ook hij werkt mee aan Perseverance. Dat het Chinese ruimtevaartprogramma zich niet uitspreekt, is echter “merkwaardig”, zegt een medewerker van het Zhurong-team, die anoniem wil blijven.

Nu al geldt de Chinese missie als een succes, aangezien alle geplande projecten zijn uitgevoerd. De rover reed bijna 2 km over het Marsoppervlak en verzamelde vele wetenschappelijke bevindingen, vond sporen van vroegere waterafzettingen en was al drie maanden langer in werking dan gepland.

China is het derde land dat erin slaagt een ruimtetuig gecontroleerd te laten landen op de Rode Planeet. Dat lukte eerder alleen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Enkel de Amerikanen slaagden er ook al in om een voertuigje rond te laten rijden op Mars.