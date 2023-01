Ze wilden Vlaanderen veroveren met kaneelbroodjes, maar na 6 jaar sluit bekende dessertwinkel: “Ons verhaal stopt meteen”

Vegan dessertwinkel Peas in Hasselt heeft in een bericht op haar sociale media laten weten ermee te stoppen. “Ons verhaal, kent hier en nu, met onmiddellijke ingang een einde. Beide winkels, in Hasselt en Antwerpen, gaan morgen en ook daarna niet meer open.”

PEAS leerde Limburg vegan cinnamon rolls eten. In januari 2022 breidde de zaak nog uit naar Antwerpen. Zaakvoerders Els Berx en Davy Rosiak wilden Vlaanderen veroveren met de kaneelbroodjes. Maar het verhaal stopt na zes jaar. “Er zijn veel redenen die we kunnen aanhalen waarom we stoppen. Een pandemie, een energiecrisis, de hoge inflatie en persoonlijke gezondheidsproblemen zijn de voornaamste”, laten ze weten via hun sociale media. “Soms moeten er deuren gesloten worden om nieuwe te kunnen openen.”

