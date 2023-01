Gezinswagen vat vuur tijdens rit naar school: “Alle lichtjes vielen uit en ik kon niet meer remmen”

Tijdens een rit naar school is een auto in brand geschoten op de Liersesteenweg in Kessel (Nijlen). De bestuurder moest het brandende voertuig veilig aan de kant zetten zonder remmen.

“Ik bracht mijn zoon met de auto naar school in Lier”, zegt Nijlenaar Geert Budts. “Iets voorbij het centrum van Kessel werkten mijn pedalen plots niet meer. Ik kon geen gas meer geven, ik kon niet meer remmen. Alle lichtjes vielen uit, de elektronische handrem werkte ook niet meer.”

“Ik heb mijn wagen dan veilig aan de kant proberen te zetten. Ter hoogte van Pizzeria La Rosa reed ik nog te hard om op de parking te kunnen draaien. Ik heb hem dan in het gras naast het fietspad kunnen rijden. Net voor een verlichtingspaal zijn we tot stilstand gekomen.” (Lees verder onder de foto)

© Joren De Weerdt

Hoge vlammen

Ondertussen kwam er veel rook van onder de motorkap van de Renault Espace. “Ik heb er een brandblusser op leeggespoten. Ook een chauffeur van De Lijn is gestopt en heeft hetzelfde gedaan. Maar het hielp niet. Kort daarna waren de vlammen hoog en zagen we het vuur zich ook binnen in de auto verspreiden. Toen was al duidelijk dat de auto verloren was.”

De brandweer van de hulpverleningszone Rivierenland moest de hoge vlammen blussen, het wrak werd naderhand opgehaald door een takeldienst. “Ik begrijp niet hoe dit is kunnen gebeuren. In november is de wagen nog gecontroleerd, hij was dertien jaar oud, maar alles leek in orde. Maar goed, het belangrijkste is dat er geen ongelukken zijn gebeurd”, besluit Geert. (bepr)

© Joren De Weerdt