-53 graden Celsius: meest noordelijke stad van China vestigt nieuw temperatuurrecord

De temperatuur in Mohe, de meest noordelijke stad van China, is gezakt tot -53 graden Celsius. Daarmee is een nieuw temperatuurrecord gevestigd voor China, meldt het officiële persagentschap Xinhua.

De stad aan de grens met Rusland brak het vorige record van -52,3, dat in 1969 werd gevestigd. De stad heeft drie dagen op rij temperaturen van minder dan - 50 gehad.

De provincie Heilongjiang, waarin Mohe ligt, is getroffen door extreme koude. In Mohe zelf ligt acht maanden per jaar sneeuw en ijs en de gemiddelde jaartemperatuur is er -3.