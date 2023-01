“Duitsland zal Polen niet in de weg staan”: sprak Duitse minister voor haar beurt of is het allemaal puur strategisch?

“Duitsland zal Polen niet in de weg staan als het Leopard 2-tanks naar Oekraïne stuurt”, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock zondag. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz - van wie de beslissing afhangt - houdt nochtans al dagenlang de lippen stijf op elkaar als het over de levering van Leopard 2-tanks aan Oekraïne gaat. Spreekt Baerbock voor haar beurt? Is er hommeles binnen de Duitse regering? Of is dit allemaal puur strategisch?