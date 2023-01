Lucas Stassin redt punt uit de brand, Gillet lacht in zijn vuistje: “Spelers streden tot de laatste snik en werden beloond met de verdiende gelijkmaker”

Guilllaume Gillet mocht met de 23-jarige Zweedse offensieve middenvelder Henrik Bellman een nieuwkomer verwelkomen en die zou meteen zijn stempel drukken. Bellman moet het vertrek van Lokesa naar RKC Waalwijk opvangen. “Ik ben tevreden over het debuut van Bellman”, liet Gillet zich na de wedstrijd ontvallen. Gillet prees zich ook gelukkig dat met Lucas Lissens, Lucas Stassin en Théo Leoni drie sterkhouders van de RSCA Futures niet met de A-kern op de bus stapten naar Seraing. De Gentse student handelsingenieur Löic Masscho werd als linksachter aan de aftrap gebracht door de schorsing van Luca Ferrara, die twee speeldagen aan zijn broek kreeg.

Bellman debuteert met goal

Lierse Kempenzonen-doelman De Smet bokste een poging van Camara weg, maar werd in de derde minuut al te grazen genomen door de debuterende Bellman, die een hoekschop magistraal rechtstreeks binnen krulde. Agyei viseerde voor een ontketend Anderlecht de kruising en Camara dropte de bal naast. Op het halfuur kwamen de Pallieters een eerste keer opzetten en de score was meteen in evenwicht via een rake volley van assistkoning De Schryver, die dit keer zelf aan het kanon stond op aangeven van Laes. Op voorzet van Ishaq kopte Stassin, op de radar van het Franse Lille en het Engelse Sunderland, over. Tellen later zeilde een draaibal van Stassin naast. Op slag rust kopte Lissens een vrijschop van Bellman over de weifelende De Smet tegen de netten.

Na rust verzette Lierse Kempenzonen de bakens. Thuisdoelman Vanhoutte pareerde een knal van Tabekou en duwde een poging van Vekemans in hoekschop. Op het uur kopte de vrijstaande Pupe de Pallieters langszij na een hoekschop van Tabekou. Laes trof raak via een door Ishaq gedevieerde knal en de bezoekende aanhang ging helemaal uit zijn dak. Het venijn zat voor de Pallieters evenwel in de staart. De Smet tilde een loeier van de ingevallen De Wilde nog over. Stassin trapte de bal in een geharrewar wel raak. Agyei flirtte zelfs nog met de winnende treffer in de toegevoegde tijd, maar De Smet duwde de bal voorlangs.

“Mijn spelers streden tot de laatste snik en werden beloond met een verdiende gelijkmaker”, lachte Gillet in zijn vuistje.