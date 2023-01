Kremlin zegt dat Oekraïense bevolking zal “lijden” als Europa tanks stuurt

Het Kremlin ziet ook barsten in het westerse kamp. “Er is nervositeit in de Navo”, aldus Peskov. Dat heeft alles te maken met het feit dat Duitsland twijfelt over de leveringen van Leopard-tanks, terwijl andere NAVO-leden – met Polen op kop – de leveringen zo snel mogelijk willen uitvoeren. “Alle landen dragen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun militaire steun”, klinkt het in het Kremlin.

Tijdens de dagelijkse persconferentie van het Kremlin werd Peskov ook gevraagd naar de Amerikaanse sancties tegen de Wagner Group. Die zullen niet effectief zijn, meent de woordvoerder. Hij bagatelliseerde de rol van het huurlingenleger in de oorlog in Oekraïne.