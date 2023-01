Man uit Hoeilaart die inbreker neerschoot, krijgt zes maanden cel met uitstel: “Hij had zeker niet de bedoeling om iemand te raken”

Een man uit Hoeilaart is maandag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel omdat hij in november 2021 een inbreker had neergeschoten. Het openbaar ministerie en de verdediging hadden de vrijspraak gevraagd omdat het om een geval van noodweer zou gaan, maar daar ging de rechtbank niet mee akkoord. Wel was er volgens de rechtbank sprake van uitlokking.

De feiten vonden plaats medio november 2021. De man, die met zijn gezin en ouders in een kangoeroewoning woont, was in de late namiddag gaan wandelen met zijn hond. Toen hij thuiskwam, merkte hij dat het traliewerk voor een gepantserd raam was verwijderd en hoorde hij een verdieping hoger, waar zijn ouders woonden, gestommel. De man haalde een wapen uit een kluis, ging daarmee naar de kamer waar hij lawaai hoorde en loste daar een schot.

Eén inbreker werd in de rug geraakt, maar kon nog de tuin uitlopen en over het hek klimmen alvorens neer te zijgen. Volgens zijn advocate had de bewoner doelbewust geschoten en was er dus sprake van poging doodslag, minstens voor opzettelijke slagen en verwondingen. Zowel het openbaar ministerie als de verdediging pleitten echter voor een vrijspraak.

“Trauma”

“Dit was al de vierde inbraak bij mijn cliënt thuis”, pleitte meester Jacques Vandeuren. “De vorige inbraak vond in mei 2020 plaats en werd gepleegd door gemaskerde en gewapende daders. Die feiten hebben een diepe, blijvende indruk nagelaten op mijn cliënt. Toen hij die avond – toen het al donker was – opnieuw inbrekers hoorde, is hij in paniek geschoten en heeft hij naar een wapen gegrepen.”

De Hoeilaartenaar was daarop inderdaad naar de kamer gegaan waar hij lawaai hoorde en had daar de deur geopend, gaf de verdediging toe: “Maar die deur ging maar half open, en het was donker in de kamer, zodat hij slechts heel weinig zag. Toen hij een schim zag bewegen, heeft hij geschoten, maar dat was niet gericht. Hij had zeker niet de bedoeling om iemand te raken, laat staan iemand te doden. Hier is van een poging doodslag geen sprake, dit is iemand die door het trauma van de vorige inbraak onder onweerstaanbare dwang heeft gehandeld. Sowieso is dit ook een geval van noodweer, minstens van uitlokking.”

De rechtbank oordeelde dat er van onweerstaanbare dwang geen sprake kon zijn omdat de man zelf de confrontatie had gezocht, en dat het niet om noodweer ging, onder meer omdat de reactie van de Hoeilaartenaar niet proportioneel was. Ook het argument dat de man niet bewust en niet gericht geschoten had, ging volgens de rechtbank niet op. Wel was er volgens de rechtbank sprake van uitlokking.