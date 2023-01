België laat in derde kwartaal van 2022 grootste begrotingstekort van hele eurozone optekenen

België heeft in het derde kwartaal van vorig jaar een begrotingstekort laten optekenen van 5,1 procent van het bruto binnenlands product. Dat is het grootste tekort onder de landen in de eurozone. Voor de eurozone gaat het gemiddeld om een tekort van 3,3 procent, zo blijkt maandag uit voorlopige cijfers van het Europese bureau voor statistiek Eurostat.

Ten opzichte van het tweede kwartaal werden aanzienlijk grotere tekorten opgetekend in de eurozone. De lidstaten gaven meer uit omdat ze maatregelen namen om de impact van de hoge energieprijzen te milderen. Daarnaast hadden beleidsmaatregelen voor de aanpak van de coronacrisis ook nog een impact, zij het in mindere mate dan tijdens de voorgaande kwartalen.

De meeste landen in de eurozone lieten in het derde kwartaal begrotingstekorten optekenen, maar België was met een tekort van 5,1 procent van het bbp de slechtste leerling van de klas. Onder meer Nederland (+0,4 procent), Ierland (+3,1 procent) en Portugal (+1,3 procent) wisten in het derde kwartaal een begrotingsoverschot te boeken.