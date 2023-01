Chinezen kunnen niet langer ‘World of Warcraft’ spelen

Blizzard, de Amerikaanse ontwikkelaar van het spel, kon geen akkoord vinden over een verlenging van het licentieakkoord met de lokale verdeler NetEase. Vanaf 23 januari middernacht gaan ‘World of Warcraft’ en andere games van Blizzard dus van het Chinese net.

Blizzard was al sinds 2008 actief in China, via een samenwerking met NetEase. Buitenlandse ontwikkelaars moeten in China met lokale partners samenwerken om hun producten te kunnen aanbieden. Maar onderhandelingen over een verlenging van de akkoorden liepen spaak, na veertien jaar samenwerking. Blizzard zegt wel te praten met andere potentiële partners in China.