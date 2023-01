Huurling van Wagner Group die Rusland ontvluchtte aangehouden door Noorse politie

Een voormalig lid van de Russische paramilitaire Wagner Group die enkele dagen geleden over de Russisch-Noorse grens naar Noorwegen was gevlucht, is door de Noorse politie aangehouden op grond van de Immigratiewet. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De betrokkene is aangehouden op grond van de Immigratiewet en er wordt beoordeeld of hij moet worden voorgeleid voor detentie, zo bevestigde politiefunctionaris Jon Andreas Johansen. Er zijn geen verdere details beschikbaar over zijn aanhouding.

LEES OOK. Russische Wagner-commandant vlucht grens over en vraagt asiel aan: “Iets heel anders meegemaakt dan hij had verwacht”

De 26-jarige Andrej Medvedev werd opgepakt nadat hij tijdens de nacht van 12 op 13 januari illegaal de grens was overgestoken naar Noorwegen, zei zijn Noorse advocaat Brynjulf Risnes aan het Franse persagentschap AFP. “Hij is bereid om over zijn ervaring in de Wagner Group te praten met mensen die onderzoek doen naar oorlogsmisdaden”, zei Risnes.

In een door de Russische mensenrechten-ngo Gulagu uitgezonden interview vertelt de man, die bevestigt dat hij een deserteur is, dat zijn contract ongevraagd verlengd werd nadat hij meerdere maanden had gevochten in Oekraïne voor de Russische organisatie geleid door zakenman Jevgeni Prigozjin.

Volgens de getuigenis van de jonge Rus stak hij een bevroren rivier over, de Pasvikelva, die Rusland van Noorwegen scheidt in het Hoge Noorden, met een Russische patrouille op zijn hielen. Maar verschillende experten beweren dat hij dit niet heeft kunnen doen zonder externe hulp.

De huurlingengroep Wagner, die ook erg aanwezig is in Afrika, wordt verdacht van talrijke gevallen van misbruik in Oekraïne. Ze leidt momenteel de strijd om de stad Soledar, in het oosten van het land.