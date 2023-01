Spotify kondigt 600 ontslagen aan

“In de komende uren zullen de betrokken werknemers op de hoogte gebracht worden”, aldus topman Daniel Ek. Het aandeel Spotify won maandag na de aankondiging in de vroege handel in New York bijna 4 procent. Het aandeel was sinds eind 2021 zowat 58 procent van zijn waarde verloren. Het bedrijf telt momenteel circa 9.800 werknemers.

Met de beslissing volgt Spotify andere techbedrijven zoals Amazon, Microsoft, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms: bedrijven die ook allemaal ingrijpen in hun personeelsbestand vanwege de afzwakkende economie en lagere advertentie-inkomsten.

Microsoft maakte vorige week bekend 10.000 banen te schrappen, en bij Alphabet gaan 12.000 arbeidsplaatsen verloren. Voor Amazon en Meta gaat het om respectievelijk ruim 18.000 en 11.000 banen. Volgens een economisch onderzoeksbureau is bijna 20 procent van de Amerikaanse bedrijven van plan om de komende maanden banen te schrappen om zo kosten te verlagen.