Zwevegem

De ravage is enorm de dag na de nachtelijke woningbrand in de Kapel Milanendreef in Zwevegem. De woning van jazzmuzikant Hans Bossuyt is totaal vernield. “Ik weet niet wat er nu zal gebeuren, de verzekeringen en expert moet nog komen kijken. Maar mijn hele leven zit in dat huis, en dat ben ik nu misschien allemaal kwijt.”