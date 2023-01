“Ramp met Ferry Estonia in 1994 was niet gevolg van explosie of botsing”

De schipbreuk van de ferry Estonia in de Baltische Zee in 1994, een van de dodelijkste van de 20e eeuw, werd niet veroorzaakt door een explosie of een botsing. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat maandag werd gepubliceerd en waarbij de conclusies die uit een recente documentaire zouden moeten blijken worden tegengesproken.

De schipbreuk zou wel te wijten zijn aan een defect aan de ophaalpoort aan de boeg van het schip, waardoor het schip eigenlijk nooit had mogen uitvaren. Die conclusie werd maandag bevestigd door de Zweedse, Estse en Finse autoriteiten die daarmee de conclusie van een officieel onderzoek uit 1997 bevestigen.

De onthulling in een documentaire uit 2020 van een groot gat in de romp van het wrak had in 2021 geleid tot nieuwe onderwaterinspecties. Het wrak van de Estse veerboot vormt een zeemansgraf voor de 852 slachtoffers, van wie vele lichamen nog steeds op het schip liggen.

Het schip van 155 meter dat in Duitsland werd gebouwd, zonk heel snel in de nacht van 28 september 1994, ongeveer halverwege tussen Stockholm en Tallinn. Slechts 137 opvarenden overleefden de schipbreuk.

“Mocht een grondige inspectie aan het schip hebben plaatsgevonden, dan was het defect ongetwijfeld opgemerkt en was het schip nooit uitgevaren”, klinkt het in een nieuw rapport op maandag. “Op basis van de elementen die tot op heden konden worden verzameld, is er geen enkel bewijs dat er een explosie was vlakbij de boeg noch van een botsing met een ander vaartuig of een drijvend voorwerp.”

Een onderzoekscommissie had in 1997 al geconcludeerd dat een defect aan de ophaalpoort was ontstaan door roest, waardoor het water zeer snel in het schip was kunnen lopen. Maar in september 2020 verspreidde Discovery Channel een documentaire waarin de officiële versie in twijfel wordt getrokken. Beelden die met een onderwatercamera waren gemaakt, ondanks een verbod om het schip te benaderen, toonde een groot gapend gat van vier meter in de zijromp, waarover eerder nooit melding was gemaakt.

Volgens de experten die in de documentaire aan het woord komen, zou enkel een grote externe kracht een gat van die grootte kunnen hebben veroorzaakt. Het officiële rapport van maandag zegt dat het gat wellicht is ontstaan door de impact op de bodem van de zee. “De locatie van de rots onder de romp komt overeen met de locatie van de vervorming”, benadrukt het rapport.

Overlevenden en naasten van de slachtoffers hebben veel conclusies van het originele rapport tegengesproken of in vraag gesteld. Meer dan twintig jaar hebben zij strijd gevoerd om het dossier weer te kunnen openen.