OH Leuven moet opletten dat goed voetballen zonder punten geen gewoonte wordt: “Met een leuke wedstrijd voor de neutrale fan kopen we niet veel”

Sommige gewoontes maak je jezelf beter niet te veel eigen. Degelijk tot goed voetballen zonder er punten aan over te houden is er zo eentje. Ook op Union leverde OH Leuven weer een meer dan degelijke prestatie, maar na een nipte nederlaag staat de teller sinds de WK-break nu wel op een schamele vijf op vijftien. “De wedstrijd is in één fase beslist. Heel zuur”

Union is al veertien wedstrijden ongeslagen. Is het dan daar dat OH Leuven zijn punten moet gaan rapen? Nee, maar ze waren wel welkom geweest nadat er in de weken voordien kwistig met punten is gemorst. Het werd uiteindelijk een prima, dappere wedstrijd, maar wel een 1-0-nederlaag.

“Ik hou er een klotegevoel aan over”, zei aanvoerder Casper De Norre na afloop. “Het stond goed bij ons en we hadden onze kansen om een doelpunt te maken.” Degelijk tot goed spelen zonder veel punten te winnen wordt iets te veel een traditie bij OHL. “Wie scoorde, zou winnen, dat voelde je”, gaat De Norre verder. “Dat ene doelpunt had ook aan onze kant kunnen vallen. De mentaliteit was goed en ook ons plannetje klopte.”

Het plannetje klopte inderdaad, behalve dan in die ene fase waarin het doelpunt van Nilsson viel. “Tegen hun grote spitsen is het niet makkelijk”, benadrukt De Norre. “We zijn ze één keer uit het oog verloren en het was gebeurd.” De Leuvenaars speelden met heel wat defensief opgeleide spelers, maar het spelbeeld kwam niet overeen met het wedstrijdblad. OHL voetbalde goed mee. “Onze bedoeling is nooit om voor de goal te gaan liggen. Wij willen voetballen”, zegt de aanvoerder daarover.

© BELGA

Een van die op papier defensief ingesteld spelers aan de aftrap was Joren Dom. Hij stond voor het eerst sinds begin november in de basis. “Ik wist het pas twee uur voor de wedstrijd, maar de laatste tijd had ik wel al het gevoel dat ik goed in mijn vel zat en goed inviel”, klinkt het. “Ik wist dat mijn kans nog ging komen.” Dom was betrokken bij het enige doelpunt van de avond. “Ik had de bal, maar hij kwam tegen de knie van Lapoussin, waardoor die vrijkwam om voor te zetten”, vertelt hij. “Dan hebben ze twee torens voorin staan die heel moeilijk te verdedigen zijn als de voorzet goed komt.”

OHL kreeg zijn kansen en had ook kunnen winnen, maar de laatste tijd is de afwerking niet altijd even zuiver. Maertens en Gonzalez, allebei geblesseerd, worden gemist. “Dat is een factor, maar Jon (Thorsteinsson, red.) of ik hadden evengoed kunnen scoren”, aldus Dom.

Tamari wil blijven

En zo werd het wederom een prima wedstrijd zonder punten. “Rond het uur had ik nog altijd het gevoel dat het alle kanten opkon”, zegt Dom. “Wij hadden evengoed kunnen winnen, maar de wedstrijd is in één fase beslist. Heel zuur. We speelden goed in de ruimtes, maar schieten er niets mee op. Een leuke wedstrijd waar de neutrale toeschouwer zeker van zal hebben genoten, maar daar kopen we niet veel mee.”

Ondertussen lijkt er eindelijk wel wat te bewegen op de transfermarkt. De Guinese spits Mai Traoré is op komst, ook met de Noorse winger Osame Sahraoui wordt onderhandeld. Mousa Tamari, die recent nog op vertrekken stond, wil zijn contract dat deze zomer afloopt dan toch uitdoen. Dat liet hij zelf verstaan op sociale media, maar binnen OHL wordt nog altijd rekening gehouden met een vertrek. Met of zonder Tamari, het komende drieluik wordt hoe dan ook cruciaal. STVV thuis, Seraing uit en Cercle thuis – twee rechtstreekse concurrenten en één degradatieploeg – zijn sleutelwedstrijden in de strijd om de top acht.