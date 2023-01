Julien De Sart in zijn nopjes na vlotte Gentse overwinning op bezoek bij STVV: “Volwassen wedstrijd afgewerkt”

Julien De Sart in duel met Kanarie Wolke Janssens. “Ons systeem was een goede tegenzet voor de speelstijl van STVV.” — © BELGA

Dankzij een vlotte 0-3-zege sprong AA Gent zondagavond over Club Brugge naar de vierde plaats. Julien De Sart had achteraf ook een heel goed gevoel over de verrassende keuze van Hein Vanhaezebrouck om uit te pakken met een viermansverdediging: “Op deze manier kun je ook de tegenstander al eens proberen te verrassen. Zij zullen nu misschien ook wat twijfelen wanneer ze een wedstrijd tegen ons moeten voorbereiden.”

“Deze overwinning op Stayen doet ons natuurlijk plezier. We hebben toch weer een zware periode achter de rug met heel wat moeilijke wedstrijden. Dan is deze makkelijke overwinning zeker leuk meegenomen”, glimlachte Julien De Sart zondagavond in de catacomben van Stayen. “We hebben tijdens de tweede helft al bij al zuinig met onze krachten kunnen omspringen, dus dat is ook zeker en vast een meevaller.”

Vooral de teamprestatie van AA Gent, kon de Sart achteraf best wel bekoren: “We hebben een heel volwassen wedstrijd afgewerkt. De doelpunten vielen ook op een goed moment. 2-0 bij rust was prima maar we moesten er vooral voor zorgen dat we niet zelf tegen een rode kaart aanliepen. Onnodige overtredingen moesten we dan ook ten alle prijzen proberen te vermijden. Geen domme dingen doen en rustig blijven, drukten we ook de jonge gasten zoals Salah op het hart.”

© BELGA

Bovendien draaide het experiment met een viermansdefensie prima uit. “Dat verliep goed met vier centrale jongens die eigenlijk de volledige achterhoede vormden”, keek De Sart opgetogen terug op die verrassende zet van Hein Vanhaezebrouck. “De coach besliste dit om meerdere redenen. We kampen toch ook met enkele blessures en het was ook een goede tegenzet tegen de speelstijl van STVV.”

“We waren er zelf ook zeker niet tegen”, verraadde De Sart toch ook de gemoedstoestand in de Gentse kleedkamer. “We hadden het er met de coach al wel eens over gehad en toen had hij ook al aangegeven dat dit zeker een optie was. Nu heeft hij die beslissing genomen en dat heeft toch wel goed gewerkt. Ik was niet meteen verrast, maar het was anderzijds toch wel pas de eerste keer sinds ik bij AA Gent voetbal dat we veranderden van spelsysteem.”

Nieuwe veldbezetting

Ook naar de toekomst toe ziet De Sart wel brood in deze tactische variant. “Ik ken dit systeem natuurlijk wel goed omdat ik in het verleden al vaak in zo’n veldbezetting heb gespeeld”, aldus nog de 28-jarige middenvelder die ook nog op de proppen kwam met een ander voordeel. “Op deze manier kun je ook de tegenstander al eens proberen te verrassen. Zij zullen nu misschien ook wat twijfelen wanneer ze een wedstrijd tegen ons moeten voorbereiden.”

“Op zaterdag hebben we getraind in dit systeem en dat verliep goed. De vier jongens achterin deden het trouwens ook uitstekend. We zaten ook wel meteen goed in de match, maar de rode kaart van Koita had natuurlijk een grote invloed op het wedstrijdverloop. Anderzijds zag je ook wel dat jongens zoals Kamil Piatkowski zich goed in hun vel voelden. Hij heeft duidelijk ook offensieve kwaliteiten en op links heb je met Torunarigha nog iemand graag het avontuur opzoekt. (lacht) Centraal stonden Mike Ngadeu en Joe Okumu ook scherp te verdedigen. Dit smaakt naar meer.”