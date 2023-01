Zo’n 2.500 liter afval van drugslabo gedumpt in doodlopende straat in Kamp

Het was een patrouille van de lokale politie Kempenland die maandagochtend de vaten zag liggen. Een deel was onder een struik verstopt. Maar door de grote hoeveelheid vaten sprong de lading toch in het oog. De recherche van de politie deed een eerste onderzoek en daaruit bleek dat het ging om afval van een drugslab.

In totaal gaat het om een 70-tal vaten van 20 liter en 6-tal vaten van 200 liter. Het goedje werd opgehaald door de civiele bescherming. Of er een link is met de vaten die afgelopen weekend in Zonhoven werden gevonden, is niet duidelijk. Het onderzoek is in handen van de lokale politie Kempenland. mm/gvb

© GVB

© GVB

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.