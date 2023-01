Tsuyoshi Watanabe, de stille kracht van KV Kortrijk, droomt van de Japanse nationale ploeg: “Ik wil ooit op een WK spelen”

Het Engels van Watanabe is niet echt goed, maar je begrijpt hem wel. Al enkele maanden volgt de Japanner Engelse lessen om zich verstaanbaarder te maken in België. “Op het voetbalveld is simpele communicatie met enkele woorden al voldoende om elkaar te verstaan”, legt de centrale verdediger uit. “Vorig jaar was het wel moeilijker, want toen sprak ik eigenlijk geen Engels. Nu begrijp ik het en kan ik het al wat beter spreken. Onze nieuwe coach spreekt ook altijd in deze taal tegen ons, dus ik moet het wel begrijpen. Belhocine en Custovic spraken enkel Frans tegen de spelersgroep. Toen begreep ik er niets van. De andere spelers moesten hun toespraken vaak vertalen voor mij.”

© BELGA

Overstap naar België

Tsuyoshi Watanabe (25) maakte in de winter van 2022 de oversteek naar België. Hij verliet zijn thuisland voor zijn eerste Europese avontuur. “Ik wist niets over KV Kortrijk of over de Jupiler Pro League vooraleer ik hier was. Ik kende de Rode Duivels met spelers als Hazard, Courtois en De Bruyne wel. Maar de Belgische competitie? Nee, dat was voor mij onbekend. Nu kan ik ze wel vergelijken met de Japanse competitie. Die beschikt over slimmere en meer technische spelers dan de Belgische. Hier worden veel duels uitgevochten tussen grote jongens. Neem nu de match tegen Genk. Ik stond toen tegen Onuachu. Een goede speler, maar het is geen slimme spits. Hij gebruikt enkel zijn lichaam en ik wist veel kopduels van hem te winnen. Avenatti was de beste spits tegen wie ik ooit moest verdedigen. Vorig jaar in het duel tegen Beerschot maakte hij het ons knap lastig en scoorde hij eenmaal. Avenatti is groot, maar hij heeft veel techniek en dat maakt het juist moeilijk voor een verdediger.”

“Ik ben hier in Kortrijk samen met mijn vrouw. We wonen op een appartement in de stad. ’s Avonds spreken we geregeld af met Satoshi Tanaka, mijn ploegmaat, want hij is hier alleen. Daarnaast kom ik ook goed overeen met Tatsuhiro Sakamoto van KV Oostende. Dit weekend wordt het een speciale match voor ons beiden én een belangrijke voor beide clubs. Eigenlijk is hij mijn beste vriend. We gaan geregeld samen eten in verschillende sushirestaurants in Düsseldorf, Parijs, Brussel of Lille. In Kortrijk vind je niet echt een plaats met lekkere sushi.” (lacht)

© BELGA

Toekomst

De nabije toekomst van Watanabe ziet er rooskleurig uit. De Japanner blinkt uit in de Kortrijkse defensie en bewijst keer op keer zijn klasse. “Ik wil de volgende keer deel uitmaken van de Japanse nationale selectie”, zegt Watanabe. “Ik heb de bondscoach wel nog nooit gehoord, maar dat komt misschien nog wel. Het zou een kinderdroom zijn om ooit te mogen spelen op een wereldkampioenschap. Voor de rest heb ik hier nog een contract tot 2025, maar ergens hoop ik wel om volgend jaar een transfer te maken, naar bijvoorbeeld de Bundesliga.”