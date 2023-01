Zo willen dierentuinen vervijfvoudiging (!) van energiekosten counteren “zonder aan dierenwelzijn te raken”

Zoo Antwerpen en Planckendael hebben 2022 ervaren als een jaar van herstel. De dagjestoeristen vinden hun weg terug naar de dierenparken, met 900.000 bezoekers in Antwerpen en 875.000 in Planckendael. En ook de abonnees blijven trouw op post. De grootste uitdaging voor 2023? De onvoorspelbare economie én de stijgende energieprijzen counteren, “zonder aan het dierenwelzijn te raken”.

Zoo Antwerpen verwelkomde het afgelopen jaar opvallend meer buitenlandse toeristen en bezoekers uit Nederland. Ook scholen kwamen weer massaal op bezoek in Antwerpen en Mechelen. “En onze abonnees blijven trouw op post, met 250.000 gezinnen die een abonnement hebben”, zegt woordvoerder Ilse Segers trots. “Het is ons het afgelopen jaar wel opgevallen dat mensen veel meer last minute boeken. Zowel individuen als scholen en groepen.”

De energiecrisis hield wel ook lelijk huis bij de Zoo en Planckendael. “Daar moeten we rekening mee blijven houden”, zegt operationeel directeur Peter Van den Eijnde. “We gaan mogelijk naar een vervijfvoudiging van de verbruikskosten voor Zoo Antwerpen, Planckendael en het Elisabeth Center Antwerp. Energie besparen, brengt voor ons twee grote uitdagingen met zich mee: het energieverbruik omlaag krijgen zonder te raken aan dierenwelzijn, en historisch beschermde gebouwen met een lage energiescore toch wat energiezuiniger maken.”

Zonnepanelen

Om dat gedaan te krijgen, werd een interne werkgroep opgericht die elke mogelijkheid onder de loep nam. Dat resulteerde in eerste instantie in kleine aanpassingen die toch een groot verschil maken. “Daken isoleren, beglazing nakijken en verouderde installaties vervangen door energiezuinigere exemplaren”, somt Van den Eijnde op.

“En voor 2023 investeren we in zonnepanelen. In Antwerpen kan dat op de daken van het reptielengebouw en het Savanne-restaurant, in Planckendael op de parkings en op het dak van de olifantentempel. Bovendien hopen we energie te kunnen delen tussen de twee parken.”

Succesnummers

Qua publiekstrekkers in 2022 stipt Segers de leeuwentroep in Antwerpen aan, waar leeuw Nestor en leeuwin Tasas opnieuw drie welpen kregen: Xesar, Xiba en Wabi. Zij wonen nu samen met hun grotere broers en zussen Whisker, Waka en Winta. Er waren ook twee jongen bij de okapi’s: Xandor en Zaïre. (Lees verder onder de foto)

Okapi Lindi met haar baby Xandor. — © ZOO Antwerpen/Jonas Verhulst

“In Planckendael was het hoogtepunt ongetwijfeld de komst van onze zes prachtige orang-oetans”, weet Ilse Segers. “Zij kregen het gezelschap van de Aziatische otters, witwanggibbons en de neushoornvogels in het Orang-Oetan Kingdom. En we zijn ook bijzonder trots op onze ooievaarskolonie. Dat is de grootste van België, met 82 nesten, 207 volwassen dieren en 145 geringde kuikens.”

Uitgezette monniksgieren

Ook het kweekprogramma van de monniksgieren was opnieuw succesvol. Er werden drie jongen uitgezet in Bulgarije, waarvan er eentje geboren werd in Mechelen. Planckendael is als coördinator van het kweekprogramma heel trots op die prestatie. (Lees verder onder de foto)

De ooievaarskolonie in Planckendael is de grootste van België. — © ZOO Planckendael/Jonas Verhulst

De andere takken van moederhuis KMDA (Koninklijke Maatschappij Dierkunde Antwerpen) zijn De Zegge in Geel en het Elisabeth Center Antwerp (ECA). De Zegge is een van de oudste natuurgebieden van België en vierde in 2022 zijn 70ste verjaardag. Het ECA, dat de Koningin Elisabethzaal en het congrescentrum A Room with a Zoo huisvest, was begin 2022 nog dicht door de coronamaatregelen. Vanaf april werden er wel opnieuw evenementen georganiseerd, in totaal ongeveer 350. “Onder meer 29 congressen – waarvan 16 meerdaagse internationale congressen – 43 concerten en 49 optredens van ons huisorkest Antwerp Symphony Orchestra”, somt Ilse Segers op. “Die cijfers komen in de buurt van 2019. Bovendien vierde de Koningin Elisabethzaal haar 125ste verjaardag met een prachtige belevingsrondleiding.”

180 jaar

Gelijkaardige wandelingen staan ook op het programma voor 2023, want dit jaar viert de Zoo haar 180ste verjaardag. In de zomer komen er gratis geanimeerde ‘ZOOmervertellingen’. Er komt dit jaar in Antwerpen ook een nieuwe zomerbar en opnieuw een lichtfestival, en in het najaar start de afbraak van het jubileumcomplex. De verbouwing daarvan viel stil door corona en wordt nu dus weer opgestart.

In Planckendael wordt reikhalzend uitgekeken naar een nieuwe Lego-tentoonstelling in openlucht en de bouw van een nieuw toegangsgebouw.