Referee Department fluit ref Verboomen terug: “Onterechte rode kaart voor Koita”

Aboubakar Koita had nooit van het terrein mogen gestuurd worden tegen AA Gent. Dat is de conclusie na extra uitleg van het Referee Department.

Hét moment van STVV-AA Gent zondagavond was de rode kaart voor Aboubakar Koita. Koita kreeg eerst geel onder de neus geduwd, nadat hij tijdens een dribbel de voet op het scheenbeen van Hong had geplaatst. VAR Wim Smet riep ref Nathan Verboomen naar het scherm, waarna de scheidsrechter zelfs met rood zwaaide.

Het Referee Department fluit Verboomen en Smet terug. In een officiële mededeling laat het weten dat het de VAR-inteventie niet gepast vindt en de rode kaart niet gegeven had mogen worden. “Omdat Koita geen enkele intentie heeft om de tegenstander te raken en de actie niet met een hoge intensiteit wordt ingezet”, klinkt het. “Het gaat om een toevallig contact met het been van de AA Gent-speler.”

Koita en STVV schieten weinig op met die mededeling, de 0-3 nederlaag zal niet teruggedraaid worden. Het is nu afwachten op de strafmaat voor Koita. Afgaande op de uitleg van het Referee Department zou je verwachten dat hij geen extra schorsing krijgt opgelegd voor een rode kaart die er geen was.

