Duits onderzoek naar PayPal vanwege dominante marktpositie

De Duitse mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart naar PayPal, de grootste onlinebetaaldienst in het land. Het Bundeskartellamt verdenkt de Amerikaanse aanbieder ervan een te dominante marktpositie in te nemen door zakelijke gebruikers beperkende regels op te leggen. Zo zou PayPal verkopers verbieden om concurrerende betaalmogelijkheden tegen een lagere prijs aan te bieden dan die van PayPal.