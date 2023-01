Thierry Ambrose vindt dat KV Oostende matchen weggeeft “als kinderen”: “Elke match twee tegengoals, dan kan je niet winnen”

Thierry Ambrose in duel met Boris Popovic. KV Oostende gaf het nog in de blessuretijd weg tegen Cercle Brugge. — © BELGA

Zijn eerste doelpunt sinds midden oktober: het was maar een doekje voor het bloeden voor Thierry Ambrose (25), die zich ergert aan het feit dat KV Oostende matchen “als kinderen” afwerkt. De Kustboys moeten dringend slimmer uit de hoek komen nu ze in acute nood verkeren. “Soms moet je gewoon de punten pakken en wegwezen”, aldus Ambrose.

Brecht Capon was niet de enige speler van KV Oostende die afgelopen weekend flink van zijn oren maakte. Terwijl Capon het woord “overbetaald” in de mond nam, ging het bij Thierry Ambrose over “kinderen”. De spits is een steunpilaar bij KVO en ergerde zich aan de manier waarop de match tegen Cercle opnieuw uit handen werd gegeven. 1-2 in de blessuretijd, en dat terwijl je de punten broodnodig hebt. Het is volgens hem onaanvaardbaar. “We moeten veel meer ervaring tonen. Wanneer je voelt dat je niet kan winnen, moet je tenminste íéts pakken. En daar allemaal samen keihard voorwerken. Punten pakken en wegwezen, dat moeten we doen”, aldus Ambrose. “Maar als je elke week minstens twee domme tegendoelpunten pakt, kan je geen wedstrijden winnen. Dat is gewoon een feit.”

Over de mentaliteit heeft Ambrose nochtans niet te klagen. “Die is oké. Maar in onze eigen zestien moeten we veel beter gaan verdedigen. En dat ook massaal doen”, zuchtte Ambrose.

Na de match tegen Cercle is er volgens hem een hartig woordje gepraat in de kleedkamer, al vindt Ambrose ook dat het wel eens gedaan mag zijn met palaveren. “We kunnen zeggen wat we willen. Blijven discussiëren, babbelen... Maar als we niet beter gaan presteren op het veld, helpt dat allemaal niets”, haalt Ambrose de schouders op. “Met al die tegengoals zijn we kansloos en kunnen we niets doen. Ik voel me gewoon shit nu.”

Opnieuw op het scorebord

En dat ondanks het feit dat Ambrose voor het eerst sinds midden oktober, toen tegen Union, nog eens kon scoren. Hij mocht een strafschopfout op Ndicka verzilveren. “Het was eventjes geleden, dat klopt”, weet Ambrose. “Maar toen was er de WK-break, en daarna was ik niet altijd honderd procent. Vorige week kampte ik nog met last aan mijn hamstrings. En ook in de match tegen Cercle was ik niet honderd procent. Maar ik probeer alles te geven voor de ploeg.”

Zaterdag volgt alweer een do or die op het veld van KV Kortrijk. “Opnieuw een match die heel belangrijk is”, weet Ambrose. “We moeten stoppen met babbelen en het gewoon gaan tonen op het veld. Dat is de plaats van de waarheid. Als je zes matchen op rij verloren hebt, wil dat zeggen dat je harder moet gaan werken.” Dat zal de enige uitweg zijn voor KVO, naast misschien nog enkele versterkingen die last-minute kunnen helpen. Durdov, bleek tegen Cercle, is zo iemand. “Voor hem is het natuurlijk niet makkelijk om in een compleet nieuwe ploeg binnen te komen”, zegt Ambrose. “Maar de staf en de groep vertrouwt hem. Je zag al dat hij bepaalde kwaliteiten heeft.”