Man overleden na vechtpartij in Anderlecht, politie zoekt getuigen en bekenden van slachtoffer

In de Brusselse gemeente Anderlecht is vorige week dinsdag een man om het leven gekomen bij een vechtpartij. Dat blijkt uit een opsporingsbericht dat de politie verspreidt op vraag van het Brusselse parket. Daarin wordt gezocht naar getuigen van de feiten, en naar mensen die het slachtoffer gekend hebben.

Anderlecht

De vechtpartij brak dinsdagavond omstreeks 19 uur uit in de Kompasstraat in Anderlecht, om een nog onduidelijke reden. Eén van de betrokkenen, een jongeman, werd vervolgens in de Heyvaertstraat achtervolgd door verschillende mensen, tot op de parkeerplaats van de Liverpoolstraat 43. Daar kreeg de jongeman verschillende klappen en bezweek hij uiteindelijk aan zijn verwondingen.

In het kader van dit onderzoek is de politie nu op zoek naar mensen die het overleden slachtoffer gekend hebben, en naar getuigen van de vechtpartij in de Kompasstraat, en van de aanval op de parkeerplaats in de Liverpoolstraat.

Wie meer informatie heeft over de feiten, kan contact opnemen met de speurders via het tipformulier op de website van de federale politie, of via het gratis nummer 0800-.30.300. Discretie wordt verzekerd. (belga)