Minstens 23 burgers gedood bij aanval in Oost-Congo

Tijdens de nacht van zondag op maandag zijn minstens 23 burgers gedood bij een aanval in Oost-Congo. Volgens lokale bronnen is de rebellengroepering Forces démocratiques alliées (ADF) verantwoordelijk voor het geweld.

“Vierentwintig personen, onder wie zes vrouwen, zijn om het leven gebracht bij deze inval van de ADF” in het dorp Makugwe, in het Beni-gebied in Noord-Kivu, zo zei Roger Wangeve, voorzitter van de lokale burgerbeweging. De provinciale gedeputeerde Saidi Balikwisha, die ter plekke was, sprak over 23 doden.

Volgens Wangeve bevonden zeventien van de slachtoffers zich in een bar om iets te drinken. “De ADF heeft hen allen geëxecuteerd”, zo zei Wangeve. Daarnaast werden zeker zeven huizen afgebrand, drie apotheken en elf winkels geplunderd. “Het is nog niet duidelijk hoeveel personen werden ontvoerd”, aldus de voorzitter.

“Wij betreuren dit geweld en stellen ons de vraag: Hoe is het mogelijk dat burgers op enkele meters van het militaire kamp worden gedood?“, zei Wangeve nog.

Zoektocht

Kolonel Charles Omeonga, verantwoordelijke voor het Beni-gebied, reageerde op de verzuchtingen en zei dat zijn soldaten “op zoek waren naar de vijand” die zich volgens hem “onder de bevolking verborgen hield”.

De ADF presenteren zich als een tak van de Islamitische Staat in Centraal-Afrika. Ze worden beschuldigd van verschillende aanslagen in Oost-Congo en Oeganda. De Oegandese en Congolese legers lanceerden in 2021 een gezamenlijke operatie tegen de ADF, maar zijn er tot nu toe niet in geslaagd het geweld te bedwingen.