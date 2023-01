Microsoft steekt 10 miljard in bedrijf achter populaire ChatGPT

Softwareconcern Microsoft investeert de komende jaren 10 miljard dollar in het bedrijf achter het spraakmakende programma ChatGPT. OpenAI, ook bekend van het vergelijkbare programma Dall-E, heeft het geld en de technische mogelijkheden van Microsoft nodig om de enorme hoeveelheden data aan te kunnen. ChatGPT heeft in korte tijd veel gebruikers getrokken door op basis van kunstmatige intelligentie goed leesbare teksten te produceren.

Met het opgehaalde geld wil OpenAI “onafhankelijk onderzoek blijven doen en veilige kunstmatige intelligentie ontwikkelen”. Microsoft wil met de investering concurrenten Amazon, Facebook-moederbedrijf Meta en Google-moeder Alphabet voorblijven als het gaat om kunstmatige intelligentie, waarvoor de verwachting is dat er een grote toekomst voor is weggelegd. Ook gaat Microsoft ChatGPT “binnenkort” toevoegen aan zijn cloudplatform Azure.

Microsoft maakte vorige week nog bekend wereldwijd 10.000 mensen te ontslaan omdat de vraag naar zijn software vanwege de economische situatie afneemt. De techgigant zei toen wel te willen blijven investeren in belangrijke onderdelen.

OpenAI

Het is niet de eerste investering van het bedrijf achter Windows en Xbox in OpenAI. In 2019 stak Microsoft 1 miljard dollar in het bedrijf, dat in 2015 werd opgericht door Elon Musk en techinvesteerder Sam Altman.

ChatGPT zorgt voor veel opschudding, omdat veel van de door het programma gegenereerde teksten amper zijn te onderscheiden van door mensen geschreven teksten. De chatbot is in staat op een natuurlijk manier te antwoorden op vragen en verzoeken en beantwoordt vervolgvragen. Daarmee zou het ook een belangrijke concurrent kunnen worden van Google. Ook kan ChatGPT teksten schrijven in verschillende genres. Het programma Dall-E maakt na een geschreven opdracht ‘kunst’ die bestaat uit samengevoegde afbeeldingen die op internet beschikbaar zijn.