Is die stoute worstelpartij in confituurbad echt gebeurd? De feiten achter de nieuwe serie‘1985’

De vrienden Marc en Franky op weg naar hun rijkswacht-opleiding in Brussel in de serie ‘1985’. — © VRT

Zondag is op VRT de prestigieuze serie 1985 gestart. Een reeks over de aanslagen van de Bende van Nijvel in de jaren tachtig. Parate kennis voor wie ouder is dan vijftig, maar voor de jeugd eerder een stuk wazig verleden. Daarom, een toelichting bij de gebeurtenissen en personages van toen. Of: wat waren de roze balletten eigenlijk en wie was die rijkswachtmajoor die door collega’s thuis werd beschoten?