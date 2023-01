Oekraïense FCV Dender-verdediger Valerii Dubko bidt dat oorlog in thuisland snel stopt: “Bang voor mijn achtergebleven familie”

Drie dagen na de sisser tegen Excelsior Virton krijgt FCV Dender dinsdagavond met Jong Genk de nieuwe rode lantaarn op bezoek. Bij een nieuwe nederlaag wordt het degradatiespook een onuitgenodigde gast in Denderleeuw. Dat is een scenario dat de Oekraïense verdediger Valerii Dubko graag wil vermijden.

Uitgerekend voor het belangrijke tweeluik tegen Virton en Jong Genk zit coach Regi Van Acker met de handen in het haar wegens een uitpuilende ziekenboeg. Tegen Jong Genk zijn Olivier Myny en Tiago Çukur dan ook nog eens geschorst, terwijl nieuwkomer Alexander De Bruyn niet speelgerechtigd is omdat het om een inhaalmatch gaat. “Atteri haalde ik tegen Virton in de slotfase naar de kant omdat hij op vier gele kaarten staat”, toont coach Van Acker zich bewust van de krapte in de kern. “Ik besef dat we de offensieve impulsen van Marzo misten door hem een linie naar achter te schuiven, maar het is defensief nu eenmaal beredderen.”

Voor de partij tegen Jong Genk keert Dylan Ragolle mogelijk terug, maar de andere verdedigers Mike Smet, Kobe Cools en Wesley Vanbelle liggen nog in de lappenmand. Het wordt dinsdag dan ook duimen voor een goede prestatie van linksachter Valerii Dubko, die tegen Beveren compleet door de mand viel, maar zich tegen Virton staande hield en een bal van de lijn keerde. Na de wedstrijd tegen Virton toonde Dubko zich strijdvaardig, al kon hij niet verhullen dat de oorlog in zijn thuisland op hem weegt. “Over de oorlog in mijn land praat ik liever niet. Je weet nooit dat de Russen meelezen. Ik ben bang voor mijn familie in Oekraïne”, bekent Dubko, die in een Aalsterse flat woont met zijn vriendin Yelyzaveta, waar momenteel ook zijn moeder en broer verblijven. “We kunnen slechts bidden dat de oorlog snel stopt.”

Jeugdinternational

Dubko begon te voetballen bij FK Marioepol 2 in een stad die inmiddels volledig aan flarden werd geschoten. Via de jeugd van Shakhtar Donetsk en Arsenal Kiev werd Dubko in 2018 getransfereerd naar Vorskla Poltava, waar hij op zijn negentiende debuteerde in de Oekraïense Premier League. Via Luhansk kwam Dubko bij Dender terecht met twee caps bij de Oekraïense beloften achter de naam. Coach Van Acker ziet nog veel werkpunten voor de jeugdinternational, maar zag Dubko wel al groeien. “Dubko is in feite een centrale verdediger, die evolueert in de positieve richting. Hij is een introverte jongen. Op zijn flat staat geen televisie omdat hij bewust de oorlogsbeelden wil vermijden. Op stage lag hij op de kamer met Danny Fofana en dat klikte, wat zijn integratie bevordert”, weet Van Acker.

Afgevaardigde Lieven Van Isterdael hielp met de administratieve mallemolen. “Valerii is een beleefde en vriendelijke jongen die dankbaar is, maar hij is wel bijzonder gesloten.”

Dubko beseft wat dinsdag op het spel staat. “We startten sterk tegen Virton met een snelle goal, maar nadien werden enkele persoonlijke fouten afgestraft. Na rust kon het alle kanten uit. Met Jong Genk wacht een nieuwe zespuntenmatch waarin we nog meer wilskracht en inzet moeten tonen. Ik ben ervan overtuigd dat we dit keer winnen.”