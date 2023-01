EU legt nog eens 37 politici en bevelhebbers van Iraanse Revolutionaire Garde sancties op

De namen van de 18 personen en 19 entiteiten zijn maandag opgelijst in het Publicatieblad van de Europese Unie. Onder hen een aantal parlementsleden en minister van Sport en Jeugd Hamid Sajjadi, die de EU verantwoordelijk acht voor “de druk die op de Iraanse atleten wordt uitgeoefend om te zwijgen en zich niet internationaal uit te laten over de repressie in Iran”. Daarnaast voegt de EU ook vier commandanten en twaalf militaire eenheden van de Revolutionaire Garde toe.

De EU heeft intussen sancties opgelegd aan meer dan honderd Iraanse personen en organisaties vanwege de brutale onderdrukking van de protestbeweging die is ontstaan in de nasleep van de dood van Mahsa Amini in september. De lidstaten moeten eventuele activa van deze personen en entiteiten op hun grondgebied blokkeren. Europese personen en organisaties mogen hen ook geen fondsen meer toestoppen. De personen in kwestie krijgen ook een inreisverbod opgelegd.

Geen terroristen

Het Europees Parlement had vorige week opgeroepen om de Revolutionaire Garde als geheel toe te voegen aan de Europese lijst van terroristen en terroristische organisaties, maar dat is volgens de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell nog niet mogelijk. “Je kan niet zeggen: ik beschouw je als een terrorist omdat ik je niet mag. Dat kan pas gedaan worden nadat een rechtbank in een lidstaat een concrete veroordeling heeft uitgesproken”, zo legde hij maandag in de marge van een bijeenkomst met de Europese buitenlandministers uit.

Het fundamentalistische islamitische regime in Teheran had de voorbije dagen gedreigd met tegenmaatregelen indien de EU het Iraanse elitekorps op de terreurlijst zou plaatsen. Zo zouden Europese legers op de Iraanse terreurlijst kunnen belanden.