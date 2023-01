Jean Claude Van Damme niet langer verdacht van aanranding in Brusselse champagnebar: “Onderzoek geklasseerd zonder gevolg”

De Belgische Hollywood-acteur bezocht op 20 augustus 2021 champagnebar Impérial in het centrum van Brussel. Een 33-jarige vrouw beweerde nadien dat ze was aangerand door Van Damme in de toiletten van de zaak.

“Plots kneep hij me in de borsten”, getuigde ze in Het Nieuwsblad. “Ik gaf hem een tik terug omdat ik er niet mee opgezet was. Hij excuseerde zich. (…) Hij begon me opnieuw aan te raken en vroeg om seks met hem te hebben. Ik ben opgestapt en naar het toilet gegaan. Hij volgde en duwde me een wc-hokje in. Hij was zichzelf niet meer, helemaal weg door de drugs en de drank. Hij probeerde me uit te kleden en wou dat ik hem oraal bevredigde. Ik heb hem buiten kunnen werken.” De vrouw zou nadien zijn flauwgevallen. “Ik herinner me alleen dat ik plots buiten op het trottoir voor de bar lag, in de regen. Halfnaakt, mijn borsten waren ontbloot.”

De vrouw werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis, waarna ze klacht indiende. Het Brusselse parket opende een onderzoek tegen Jean-Claude Van Damme voor aanranding van de eerbaarheid, maar meldt nu dat het onderzoek werd geseponeerd. “De zaak werd vorige maand inderdaad geklasseerd zonder gevolgd”, bevestigt woordvoerder Stefan Vandevelde.