Amerikaans leger neemt twee IS-leden gevangen in oosten van Syrië

Het Amerikaanse leger heeft bij een aanval in het oosten van Syrië twee leden van de Islamitische Staat (IS) gevangengenomen. Dat heeft het Amerikaans centraal commando met zetel in Florida zondagavond bekendgemaakt.

Het gaat om een “bemiddelaar” en een “logistiek medewerker” van IS. Volgens kolonel Joe Buccino zal de gevangenneming het moeilijker maken voor de terreurgroep om “door te gaan met het plannen en uitvoeren van aanslagen”.

Naast de IS-leden werd nog een handlanger van de twee gearresteerd tijdens de operatie. Een burger raakte licht gewond.

IS controleerde jarenlang grote gebieden in Syrië en buurland Irak. Intussen is de terreurorganisatie er militair verslagen, maar er zijn in beide landen wel nog steeds cellen actief die aanslagen plegen.