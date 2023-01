WHO waarschuwt voor vervuilde hoestdrank na dood van meer dan 300 kinderen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor vervuilde hoestdranken voor kinderen. Daarin kunnen de giftige stoffen ethyleenglycol en di-ethyleenglycol zitten. Volgens de WHO zijn daardoor al meer dan 300 kinderen overleden. De meesten waren jonger dan 5 jaar oud.

Volgens de WHO zijn de vervuilde hoestsiropen in zeker zeven landen aangetroffen. In drie landen zouden de doden zijn gevallen. De organisatie meldt te hebben gewaarschuwd voor de drankjes in Indonesië, Gambia en Oezbekistan, maar laat in het midden of dit de drie landen zijn. Ook worden de namen van de vier andere landen niet genoemd.

De WHO zegt dat het “geen geïsoleerde incidenten” waren en heeft daarom waarschuwingen gestuurd aan alle 194 lidstaten, waaronder België.

Ethyleenglycol en di-ethyleenglycol worden onder meer gebruikt als antivries in auto’s. Als mensen het binnenkrijgen, kunnen ze last krijgen van buikpijn, overgeven, diarree, hoofdpijn, wanen en nierfalen, en uiteindelijk kunnen ze daardoor overlijden. Bij kinderen gebeurt dat bij een lagere dosis dan bij volwassenen.