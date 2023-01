Opnieuw arrestatie in onderzoek naar moord op Peter R. de Vries

De Nederlandse politie heeft maandag in Tilburg een Nederlandse man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de Nederlandse journalist Peter R. de Vries. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam bekendgemaakt.

De politie en justitie in Nederland vermoeden dat de opgepakte man deel uitmaakt van het “crimineel samenwerkingsverband” dat zich bezig heeft gehouden met de voorbereiding van de moord op De Vries, aldus het OM.

Wie de verdachte is of waar hij precies van verdacht wordt, is niet duidelijk. Voorlopig is alleen geweten dat hij de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Peter R. De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten op straat in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. In 2022 was het proces tegen twee verdachten begonnen, maar door nieuwe informatie van het openbaar ministerie werd de zaak toen heropend en de uitspraak uitgesteld. De strafzaak zal dus volledig opnieuw behandeld moeten worden. Met mogelijk nieuwe informatie van de nieuwe verdachte dus.

In totaal zijn er nu acht verdachten opgepakt in het onderzoek naar de moord, van wie er zeven vastzitten.