Thomas Henry mag een streep trekken door transfer: Anderlecht-target scheurt voorste kruisband en is maanden out

Anderlecht kwam in zijn zoektocht naar een nieuwe spits uit bij Thomas Henry. De voormalige spits van OH Leuven charmeerde paars-wit en een transfer leek ook in de maak … tot de spits afgelopen weekend een zware blessure opliep. Henry scheurde zijn voorste kruisband en is dus enkele maanden buiten strijd. Een wintertransfer zit er dan ook niet meer in.