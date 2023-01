Meer “winners” onder Belgische bedrijven na coronacrisis dan gemiddeld in EU

De EIB en de Nationale Bank van België stelden de resultaten van de jaarlijkse enquête maandag voor tijdens een conferentie in Brussel. De bevraging werd afgenomen bij ruim 12.000 bedrijven in de EU, waarvan 482 in België, en 800 bedrijven in de Verenigde Staten.

Opvallend is dat 40 procent van de Belgische bedrijven aangeeft geen omzetdaling gekend te hebben in de coronapandemie in 2020-2021, en ook al meer omzet verwacht te draaien dan voor de pandemie. In de EU is het aandeel van die “winners” 33 procent. De VS zitten zoals België rond de 40 procent.

De bedrijfsinvesteringen nemen weer toe, klinkt het. In vergelijking met het voorgaande jaar zeggen meer Belgische bedrijven te investeren, maar het niveau van 2019 is nog niet gehaald.

Energieprijzen

EIB-vicevoorzitter Kris Peeters, oud-minister voor CD&V in ons land, merkte nog op dat 42 procent van de Belgische bedrijven investeerde in het verbeteren van zijn energie-efficiëntie. Energiekosten vormen een belangrijke hinderpaal voor bedrijven.

“De energieprijsschok doet me denken aan de olieschokken van de jaren zeventig”, aldus Peeters. “Toen was de energieproductie in de VS en de EU sterk afhankelijk van olie-invoer. Veel landen belandden in een recessie, maar men verhoogde wel de energie-efficiëntie. Nu zien we dezelfde ontwikkelingen.”

Voorts valt nog op dat 53 procent van de Belgische bedrijven zegt dat de weersomstandigheden een impact beginnen te hebben op hun activiteiten. Vaker dan elders in de EU hebben ze een strategie om zich aan fysieke risico’s aan te passen (19 procent in België, 14 procent in de EU) of hebben ze geïnvesteerd in oplossingen om blootstelling aan die risico’s te voorkomen of te verminderen (26 procent in België, 20 procent in EU).