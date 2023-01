Nieuwe coach, amper beterschap: zes van de tien (!) trainerswissels in België dit seizoen hadden voorlopig geen effect

Voetbaltrainer, het is een hondenstiel. Dit seizoen werden er in de Belgische hoogste klasse al tien coaches ontslagen. En dat terwijl het effect vaak miniem is. Het is nog vroeg, maar bij topclubs als Anderlecht en Club Brugge is er voorlopig weinig tot geen beterschap sinds de trainerswissel. En bij de zeven (!) andere Belgische clubs die dit seizoen al van coach veranderen, leidde dat tot wisselend succes. Een overzicht.