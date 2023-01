Twee personen kort aangehouden voor vijf jaar oude moord op Veerle Scheerlinck (57) in Zelzate

De onderzoeksrechter in Gent heeft vrijdag twee personen aangehouden die verdacht werden van de moord op Veerle Scheerlinck (57) uit Zelzate. De vrouw werd vijf jaar geleden met messteken omgebracht in haar schoolspullenwinkeltje in Zelzate. Tot hier was er geen enkel spoor naar een verdachte en lijkt het de perfecte moord. De twee zijn maandag overigens weer vrijgelaten, zonder voorwaarden.

De moord op Veerle Scheerlinck dreigde een cold case te worden, totdat er vrijdag plots twee personen gearresteerd werden en voor de onderzoeksrechter werden geleid. “Er was informatie over mijn cliënt binnengelopen dat hij betrokken zou zijn bij de moord”, zegt Kris Vincke, de raadsman van een van de twee verdachten.

Deugdelijk antwoord

“Hij ontkent echter stellig elke betrokkenheid en kon op alle voorgelegde vragen een deugdelijk antwoord geven.” Toch werd beslist om de twee aan te houden. “Maar nu zijn ze vrijgelaten door de onderzoeksrechter die zelfs de raadkamer van woensdag niet heeft afgewacht. Dat is veelzeggend.” De twee werden onvoorwaardelijk vrijgelaten. De advocaat wil niet kwijt wie zijn cliënt is. “Maar hij is geen familie en is niet uit de omgeving van de vrouw. Ik begrijp niet waarom ze bij mijn cliënt terechtgekomen zijn.”

Veerle Scheerlinck werd op 3 oktober 2017 in de namiddag dood teruggevonden achteraan in haar winkeltje ’t Ateljeeke. Het was haar man, een leerkracht die thuiskwam van school, die het lichaam aantrof. De vrouw was omgebracht met verschillende messteken. Uit de kassa was zo’n honderd euro gestolen.

Robotfoto

© federale politie

Een meisje dat kort voor de feiten in de winkel was, verklaarde aan de politie dat ze een man met een muts had zien binnenkomen. Van de man werd een robotfoto gemaakt en verspreid, maar dat leidde niet tot een doorbraak. Ook de kortstondige aanhouding van de twee verdachten vrijdag heeft voorlopig niet tot een verhoopte doorbraak geleid in de vijf jaar oude zaak die een mysterie blijft.

Het parket laat het volgende weten over de arrestaties: “In kader van het onderzoek naar de roofmoord in Zelzate van oktober 2017 werden onlangs 2 personen gearresteerd en verhoord. Ze bleven even aangehouden in het belang van het onderzoek, maar werden finaal terug vrijgelaten.” Het onderzoek loopt verder.

