Proces tegen Duitse leider van Spaanse Hells Angels-tak begonnen

In Spanje is maandag het proces geopend tegen de Duitser Frank Hanebuth. Hij wordt ervan beschuldigd de leider te zijn geweest van de Hells Angels op Mallorca. De vermeende leider van de motorbende riskeert een celstraf van dertien jaar voor een reeks misdrijven.

Hanebuth verscheen samen met 46 andere vermeende leden en medewerkers van de bende voor de Audencia Nacional, het Spaanse Hooggerechtshof, in San Fernando de Henares, nabij Madrid. Onder de beschuldigden bevonden zich verschillende Duitsers.

De Spaanse procureur beschuldigt Hanebuth ervan een lokale tak van de Hells Angels op het eiland Mallorca te hebben opgericht. Vervolgens ronselde hij leden die betrokken raakten bij afpersing, drugshandel, illegale wapenbezit en prostitutie.

Prostitutienetwerk

Het prostitutienetwerk, georganiseerd in bordelen die eigendom waren van de bende, was een van de “belangrijkste bronnen van inkomsten”. Vrouwen waren “eigendom van de organisatie en moesten zich aan regels houden of verschillende soorten straffen ondergaan”, aldus de aanklager. De bende zou bovendien verschillende chirurgische ingrepen voor de vrouwen hebben betaald, met het enige doel om nog meer geld te vergaren, zo valt te lezen in de aanklacht.

De openbaar aanklager heeft een straf van dertien jaar tegen Hanebuth geëist wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen van geld, bedreiging en illegaal wapenbezit.

De bende zou actief zijn geweest tussen 2009 en 2013, toen Hanebuth samen met 24 anderen werd aangehouden. In juli 2015 werd hij op borgtocht vrijgelaten, net zoals zijn nummer twee, Khalil Youssafi.