Steven Defour riskeert twee wedstrijden in de tribune na rode kaart en ruzie met ref

Aboubakary Koita zette in de zestiende minuut van de partij tegen AA Gent een dribbel in, maar plantte zijn voet daarbij in twee keer via de scheen op de enkel van Hyun-Seok Hong. Ref Nathan Verboomen bestrafte de wilde, maar schijnbaar onbedoelde, beweging van de Truienaar eerst met geel. Nadat de mannen in het VAR-kantoor hem naar het scherm riepen, veranderde Verboomen zijn oordeel naar rood.

Het Bondsparket zag dat Koita zeker geen intentie had om zijn tegenstander te raken. Daarnaast stelde het ook vast dat de vleugelspeler ondanks zijn gevaarlijke beweging altijd de controle had over de bal en met een uitschuiver zijn tegenstander raakte. De uitsluiting is daarom voldoende als straf, aldus het parket.

Ondanks de 3-2-overwinning tegen Kortrijk stormde KV Mechelen-coach Steven Defour zaterdag het veld op om scheidsrechter Denil de les te spellen. Op foto’s die rechtenhouder Eleven Sports kon maken, is te zien hoe hij Denil in de borst port, en als logisch gevolg de rode kaart krijgt. Defour vertrok kwaad, maar zou volgens het verslag van Denil nog eens teruggekeerd zijn om opnieuw, op agressieve manier, zijn kritiek te uiten. Onder anderen Rob Schoofs en T2 Fred Vanderbiest probeerden Defour tot bedaren te brengen.

© BELGA

Het Bondsparket, dat de por niet meenam in haar besluitvorming “om welles-nietes spelletjes te voorkomen”, vordert daarom drie wedstrijden schorsing voor Defour, waarvan twee uitgestelde, en 2.000 euro boete voor de rode kaart. Voor zijn gedrag na de uitsluiting komt daar nog een uitgestelde schorsingsdag bij. Een openstaande uitgestelde schorsing dreigt dan weer effectief te worden.

Die uitgestelde schorsing dateert van augustus. Defour werd toen al uitgesloten voor overdreven kritiek aan scheidsrechter Bert Put. Daarvoor kreeg hij één effectieve en één uitgestelde wedstrijd schorsing. Als het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal dinsdag het voorstel van het bondsparket volgt, zal Defour dus twee wedstrijden niet in de dugout mogen plaatsnemen.

Mehdi Boukamir (Charleroi) mocht een kwartier voor tijd naar de kleedkamer in de wedstrijd op Club Brugge. Bij 2-2 kon Brugge-aanvaller Skov Olsen naar doel lopen, met naast zich Boukamir. Die tackelde naar de bal, miste die volledig, haalde zo wel de aanvaller onderuit en voorkwam daarmee een kans op doel. Naast de uitgestelde straf riskeert Boukamir ook 500 euro boete.